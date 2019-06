Morena Rial habló del acoso y la violencia en el ámbito escolar por parte otros alumnos (bullying) y reveló dolorosos detalles de su infancia. “Sufrí mucho en todos los colegios a los que fui. No tenía amigos. No me querían”, confesó la joven en diálogo con Siempre Show.

“Me tiraban por las escaleras. Me tiraban cosas. No la pasé bien. Cuando me tiraron por las escaleras, me sacaron el hombro de lugar, me hicieron un montón de cosas en el colegio”, recordó.

Cuando le preguntaron si sus padres tomaron cartas en el asunto, More dijo que sí, pero aclaró: "Me pusieron el psicólogo del colegio y todo... porque a lo último dejé de ser la bolu que se dejaba hacer todo y yo también quería asesinarlos, más o menos. Me llevaban al psicólogo como si yo estuviera mal, cuando en realidad yo les quería hacer entender que los que me estaban molestando eran los demás. Nunca lastimé a nadie como mis compañeros hicieron conmigo, ¡pero me hubiera gustado!".

En cuanto a cómo superó ese acoso cotidiano,Morena afirmó: “Yo salí porque yo ya tengo un hijo, una familia armada y no me llevo por el qué dirán. Pero es complicado porque lo padecí desde que tengo uso de conciencia, hasta de mi propia mamá (Silvia D'Auro) lo sufrí”.

