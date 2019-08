Las redes sociales están revolucionadas con un nuevo reto viral. Todo comenzó cuando Jade Taylor-Ryan, de 17 años, de Ontario, Canadá, hizo "bailar" a su mascota al ritmo de la legendaria canción 'Mr Sandman' de The Chordettes, lanzada en 1954, para probar un filtro. Desde entonces miles ya se sumaron al reto.

En los videos virales se pueden observar a diferentes mascotas, en su mayoría gatos, que aparecen al ritmo de la canción en el clip, dividido en nueve cuadros por un filtro especial, bailando de lado a lado. Here’s a video of my cat Tuti doing the #MrSandmanChallenge �� pic.twitter.com/VT8n6DAdak — Angel Dei (@_angeldei) August 23, 2019 Tofu takes on the #MrSandmanChallenge! Look at those chest floof wiggles! ������ #MrSandman @tiktok_us pic.twitter.com/4uA3Hdnuyo — Tofu the Corgi (@tofu_corgi) August 23, 2019 El reto se creó en la popular plataforma de videos cortos Tik Tok, cuando Jade Taylor-Ryan, de 17 años, de Ontario, Canadá, decidió probar uno de los filtros, grabando a su gato "Ed", según publicó ActualidadRT. El video, de 12 segundos, muestra a Ed aplaudiendo, mirando a la cámara y girando mientras la joven lo balancea dentro y fuera de los cuadros. El video fue publicado en la citada aplicación el 15 de agosto y desde entonces acumuló más de 11 millones de reproducciones, unos 1,8 millones de "me gusta" y unos 18.100 comentarios. Ahora los usuarios de todas las redes tratan de imitar el video con sus mascotas, acompañando las publicaciones con la etiqueta #MrSandmanChallenge. Mister Mishis ��

Compartan #mrsandmanchallenge pic.twitter.com/xK3QaPnq9E — elcattus (@elcattus) August 27, 2019