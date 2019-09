Susana Gómez, la mujer que quedó ciega a raíz de los golpes aplicados por su marido, Carlos Ariel Goncharuk, aseguró hoy, tras conocer que el hombre no será liberado hasta que cumpla con un tratamiento contra la violencia de género, que ese fallo sienta un precedente que "beneficiará a todas las víctimas" por casos similares.

"A mí no sólo me dejó ciega Goncharuk, yo también estoy ciega por culpa del Estado, la justicia y la policía, porque yo denuncié a Goncharuk 13 veces antes de quedar ciega, hice todo lo que había que hacer y ellos no hicieron nada. Yo estoy viva gracias a organizaciones como Casa María Pueblo que me contuvo y ayudó", expresó a Télam Susana Gómez.

La mujer se movilizó, este mediodía, junto a organizaciones feministas y de ayuda a víctimas de violencia de género hasta el juzgado de Ejecución Penal de La Plata, donde se le notificó del fallo que dispone que Goncharuk no sea liberado hasta que no realice el tratamiento.

Gómez reclamó en la puerta del juzgado que "el Estado sea humilde y pida ayuda a gente con experiencia para tratar estos casos, de estos hombres con informes psicológicos devastadores que no pueden salir sin hacer un tratramiento".

"Yo sé que esta sentencia es muy importante no sólo para mí, sino para todas las víctimas de género del país, porque sirve como precedente ", remarcó.

Por su parte, Darío Witt, fundador de Casa María Pueblo, aseguró que "es es un fallo inédito. A partir de ahora, los agresores intrafamiliares van a tener que cumplir con el tratamiento, y si no lo cumplen, verán restringida su libertad".

Witt celebró que "el juez (José Villafañe) que meses atrás le dijo a Susana que se cuide porque él no podía obligar a Goncharuk a hacer un tratamiento, sea el mismo que revió esa postura y dispuso esta medida".

"Goncharuk tiene una personalidad psicopática, agresiva y manipuladora, según los informes del Servicio Penitenciario bonaerense", destacó y precisó que el expediente fue girado a los juzgados de Familia de La Plata para que dispongan la modalidad y lugar donde deberá cumplir el tratamiento contra la violencia de género.

Junto a Gómez también marchó el padre de Wanda Tadei, Jorge Taddei, y organizaciones de protección y contención a las víctimas de violencia de género como Las Mirabal, de la ciudad de La Plata.