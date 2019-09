Marcelo Pipi Andrada, el secretario del Sindicato de Recolectores de Rosario, encabezó este jueves un acto frente al Complejo Penitenciario Rosario, en 27 de Febrero al 7800, para reclamar por la libertad de su hijo Guido, a quien consideran un "preso político".

Según explicó el abogado defensor Jorge García Cupé, el joven de 21 años quedó "detenido con prisión preventiva por 90 días" después de que le encontraran un arma a un hombre que viajaba con él en un auto el viernes pasado.

García Cupé señaló que la portación del arma no debería ser compartida ya que la llevaba el acompañante y está a su nombre, y no de Guido Andrada. Ese hombre tiene una condena por un juicio abreviado y no podía portar armas.

Marcelo Andrada protestó porque su hijo tiene que "quedar 90 días por portación de arma de guerra compartida" cuando el dueño de "ese elemento tiene los papeles y está a su nombre". "Lo que uno no entiende y nadie entiende es por qué es compartida", señaló.

El dirigente de los recolectores vinculó la situación a su figura política y su alianza con el líder camionero Hugo Moyano: "Pienso que por ser el hijo de Marcelo Pipi Andrada pasa esto que hoy tengo a mi hijo detenido".

Andrada no apuntó contra el gobierno provincial ni ningún poder en particular pero lanzó: "Hay algo raro que todavía no entendemos. Mi hijo tendría que estar en libertad".

En principio, el acto en 27 de Febrero pasando Circunvalación se iba a realizar con los camiones recolectores pero sólo hubo personas en la manifestación y la prestación del servicio era, al menos hasta el mediodía, normal.