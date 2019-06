¿Qué es el hijo de Alberto Fernández? ¿Se disfraza? ¿Es gay o tiene novia? Aunque la diversidad sexual es un tema en agenda y en algunos sectores se analizan y discuten términos y nominaciones para referirse a quiénes somos y quiénes nos atraen, un gran sector expuso su desconocimiento –cuando no su rechazo e intolerancia– hacia el tema, al toparse con las fotos del muchacho "montado". ¿Qué es ser drag queen? Esta pregunta también aparece ante otros conceptos, más o menos novedosos: gay, bisexual, travesti, trans, transexual, intersex, queer y muchos más, en proporción a una mayor o menor cercanía con el tema. En el Día Internacional del Orgullo, el subsecretario de Diversidad Sexual provincial, Esteban Paulón, abordó a cada uno de ellos, pero advirtió: "La identidad sexual se va personalizando, ya hay jóvenes que no quieren ser rotulados como tal o cual y eligen amar sin nada más".

"Trabaja en una compañía de seguros y vive hace dos años con su novia. Empezó a hacer personajes femeninos y terminó en la figura de drag queen. En ese mundo, que yo no conozco mucho, es muy respetado y reconocido. Yo tengo orgullo de mi hijo”. Alberto Fernández se refirió amorosamente a su hijo pero admitió que no está muy interiorizado en su universo, como tantos otros. Rosario3 consultó a Paulón, quien explicó: “Drag queen es una performance artística, una expresión que busca revelarse contra la cuestión binaria desde el exceso de los estereotipos. Es una faceta artística en la que se exageran la masculinidad y la femeneidad, es un aspecto profesional de una persona. El cosplay es una experiencia artística en la que se reproducen las identidades del cómic”.

Aclarada la cuestión, surgen más preguntas en relación a la diversidad sexual, esas que andan dando vuelta en conversaciones, comentarios y también en los prejuicios. ¿Qué es ser gay? ¿Qué significa ser queer? ¿Intersexual, bisexual?

“La sociedad necesita clasificar de forma binaria, si sos varón o mujer y existen expectativas de que nos ajustemos a esa clasificación. Sin embargo hay aspectos diferentes que pueden o no confluir. Uno es la orientación sexual, es decir, ¿quién me atrae? Se trata de la propia afectividad que puede percibirse como heterosexual, homosexual o binaria indistintivamente. Otra dimensión es la identidad de género, que implica responder a la pregunta ¿Quién soy? ¿Cómo me percibo? La Real Academia Española (RAE) señala que la identidad es “ser quien es y no otra cosa”. En relación al género puede coincidir con ese canon social de varón-mujer ligado a lo genital, esto de nacer con vulva y ser mujer y si nacés con pene sos varón. Todos tenemos las dos, la orientación sexual y la identidad de género.También está la cuestión biológica”, precisó el subsecretario y especialista en la temática.

“La mayoría tiene una identidad de género que se corresponde con la genitalidad, por ejemplo, yo me identifico como varón porque nací con pene, es decir, mi identidad de género es coincidente con mi genitalidad, pero hay una porción de la población que construye su identidad de género independientemente del aspecto biológico. Por ejemplo, la travesti que siente de una forma y así construye su identidad. Entonces –continuó– decimos que hay tres variables que son independientes una de la otra. Por ejemplo, soy varón por mi sexo, mi orientación sexual es gay y mi identidad es de varón. Pero las combinaciones son infinitas. Por ejemplo, nacer con vagina, que la identidad de género sea la de varón y la orientación también con lo cual es un varón trans”, señaló y puso como ejemplo, a uno de los protagonistas de la serie de Netflix Historias de San Francisco en la que se despliegan experiencias en ese sentido. Y advirtió a continuación: “También están las prácticas sexuales, que son también diversas e independientes”.

Soy lo que soy

Los colectivos se multiplican y con ellos las nominaciones. “Queer significa raro en inglés, algo así como raro y contestatario. Se usa para incluir. Es una teoría de abolición de identidades y Trans también es un término de inclusión”, sostuvo.

¿Intersex? “Intersex es una condición clínica, la persona tiene una genitalidad ambigua a simple vista difícil de identificar. Algunos se constituyen como identidad política y se oponen a las operaciones compulsivas”, agregó en tren de explicaciones. Paulón hizo hincapié en el hecho de que “las identidades sexuales tienen como objetivo hacernos visibles socialmente, ojalá en algún momento no le importe a nadie pero por lo pronto, si no me construyo no soy un sujeto social y eso en necesario para pelear por los derechos. Muchos plantean soy “amor libre” pero así no podés casarte, si queres luchar por eso, tenés que constituirte socialmente”.

Sin embargo, mientras se consolidan los colectivos, en el último tiempo se afianza la personalización de la sexualidad de la mano de la necesidad de evitar carteles que definan. “Nos corremos cada vez más del binarismo, ya no me define ni mi genitalidad ni nada, me puedo expresar desde lo arbitrario, lo flexible y lo fuido e ir cambiando a pesar de que la sociedad nos sigue organizando de forma binaria. Es frecuente escuchar esto de «es gay pero bien machito»”, son estereotipos de género en clave binaria”, observó.

Y planteó: “Se imponen las identidades personales, van surgiendo las preguntas ¿Por qué me metes en una casilla? Mi identidad de género es fluida, mi orientación también. Estas tendencias se dan recientemente porque ya hay generaciones que se han criado en entornos más abiertos y no con la educación binaria que tuvimos nosotros, esto de un mundo femenino rosa, suave, cuidado y de sensibilidad versus un mundo masculino rudo, áspero y violento. Vamos rompiendo los moldes generación tras generación. Por ejemplo, un chico que conocí de 16 años, se define bisexual. Cuando se legisló el matrimonio diverso tenía 7 años, es decir, transitó la mayor parte de su infancia sabiendo que casarse entre personas del mismo sexo es legal. Pensemos que ya no existe el matrimonio igualitario sino el matrimonio entre dos personas y listo”.

A marchar con Orgullo

Este viernes, Día Internacional del Orgullo, tiene lugar la II Marcha Nacional Basta de Travesticidios, que se replicará en todo el país. La convocatoria es a las 15.30, en la plaza San Martín (Santa Fe y Moreno), para movilizar en simultáneo con distintas ciudades. A 50 años de los hechos en Stonewall –las manifestaciones de junio de 1969 en nueva York contra la homofobia y violencia policial–, la movilización pasará en Rosario por los Tribunales provinciales y federales, por la Municipalidad, la catedral y llegará al Parque de las Colectividades, donde habrá actividades culturales con Las Reparadas y Ayelén Beker, para cerrar a pura música.

"Ni un trava ni una trans menos", es uno de los reclamos. Se le suman "el acceso igualitario a la educación, ya que a raíz de la discriminación y la expulsión temprana del hogar la mayoría no pudo terminar la escuela secundaria"; y la consecuencia de la "dificultad para conseguir un empleo, tener derecho a una vivienda, acceder al sistema de salud y a la justicia", según publicó Rosario12.