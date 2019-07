Por segundo invierno consecutivo, los alumnos de la escuela primaria 9 de Julio, de Alberdi y Almafuerte, toman clases en aulas gélidas. La institución no tiene gas desde mayo del 2018 y por lo tanto, no hay manera de calefaccionar los salones. Los padres aportan algunas estufas eléctricas, pero no son suficientes. “Somos chiquitos, tenemos frío”, se quejaron los niños en un nuevo abrazo solidario a la institución de zona norte.

Ahora escuela 9 de julio, hace 2 años sin gas. Con frio no se puede trabajar, ni estudiar pic.twitter.com/WbN3eU2fvP — Lorena Almiron (@lorennadoc) July 4, 2019

“Queremos gas, queremos gas”, corearon los alumnos de la 9 de Julio este jueves al mediodía en un nuevo reclamo al Ministerio de Educación. Desde mayo de 2018 no tienen gas y enfrentan ahora de nuevo otro invierno sin calefacción. Algunos padres aportaron estufas eléctricas y prolongadores para aclimatar los salones, pero no dan abasto. “Nos morimos de frío porque una estufita no calienta nada”, resumió un día escolar, una nena de 9 años al periodista Juan Pedro Aleart de El Tres.

Silvia, la vicedirectora de la institución contó que hace tiempo hicieron el reclamo formal a la cartera de Educación pero como no tienen comedor escolar, les dijeron que no están en la lista de prioridades.