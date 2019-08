Luego de que nueve mujeres –ocho cantantes y una bailarina– denunciaron al tenor Plácido Domingo por acoso sexual, la soprano santafesina Virginia Tola expresó su apoyo al intérprete español.

“Ante una situación tan injusta y desagradable quiero mostrar mi máximo apoyo al Señor Placido Domingo”, escribió Tola este miércoles en su cuenta de Facebook.

"Señor,humilde,altruista,con quien he tenido extraordinarias y respetuosas actuaciones durante 20 años.Hoy me duele en el alma lo que está pasando y no entiendo tanta maldad hacia un ser que vino a ofrecer su luz al mundo, se lee en un tuit.

Las denunciantes contaron que Domingo las presionó en los inicios de sus carreras para que entablasen relaciones sexuales ofreciéndoles trabajos y, a veces, castigándolas profesionalmente cuando rechazaban sus proposiciones.

Sus testimonios fueron publicados por la agencia Associated Press, que solo identifica el nombre de una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf.

Frente a las acusaciones, el director de la Ópera de Los Ángeles afirmó en un comunicado que "las acusaciones de estos individuos (sic) no identificados que datan de hasta 30 años son profundamente preocupantes y, como se presenta, inexactas".

Los supuestos encuentros donde el tenor acosó a sus compañeras tuvieron lugar durante tres décadas, a partir de finales de los años 80.

Una de las mujeres explicó que Domingo le pasó la mano por la falda y otras tres dijeron que las forzaba a besarlo en la boca “en un vestuario, una habitación de hotel o en una reunión”.

"Siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre te besaba", relató una de las mujeres.