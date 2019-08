Cinco mujeres que intentaron robar juguetes y mercadería de un comercio de bulevar Rondeau al 3400, en la zona norte de Rosario, fueron descubiertas por los responsables del local al sonar una alarma.

El hecho ocurrió este miércoles a las 18 cuando las mecheras ingresaron al polirubro y actuaron de forma independiente en el interior.

El comercio tiene cámaras de seguridad y sistema de alarma. Incluso una puerta con timbre para poder salir del lugar.

Mariela y Angeles, titular y empleada del negocio, contaron a De 12 a 14 (El Tres) que en ese momento “había mucha gente en el negocio” y las chicas actuaron por separado. Explicaron que se pusieron detrás de un cliente para intentar salir pero algo falló.

“Estaban sacando la alarma de los productos y entre las tres se iban organizando y se guardaban las cosas. Pero al salir sonó la alarma”, dijo Angeles.

“Empecé a gritar que llamen a la Policía y ellas me decían que estaban embarazadas. Se levantaron la ropa y mostraron que sí estaban embarazadas. No las dejé salir hasta que no me mostraran todo”, relató Mariela.

Lo que escondían las mecheras era, en su mayoría, “juguetes de moda para nenas, como muñecas Lol y Cry baby”, que cuestan entre dos mil y tres mil pesos cada una.

“En general mi marido presta atención a las cámaras y las detecta (a las mecheras). Ayer pasó esto porque estábamos todos muy ocupados”, aseguró Mariela y agregó que tres veces les robaron con esa modalidad y otras tantas lograron prevenirlo.