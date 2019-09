Sue Kilvert, una británica de 66 años, y desde hace cinco años aficionada a rastrear tierras con un buscador de metales, encontró un anillo de oro en un campo cerca de Shakespeare Hall, Warwickshire, Inglaterra.

Estas tierras solían ser propiedad de la familia Shakespeare, y una leyenda local sostiene que el gran bardo escribió allí su obra cómica "Como gustéis".