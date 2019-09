Una de las integrantes de la agrupación española "Almas Veganas", que fueron conocidas luego de su cruzada contra las granjas, a las que compararon con "centros de concentración" donde se violaban gallinas, volvió a generar polémica pero ahora con la pesca.

A través de un video, Fanny, activista del grupo, asegura que "pescar es matar" y "no es un deporte, sino un asesinato" y forma parte del "sistema capitalista opresor".

Desde el pantano Susqueda, ubicado en la provincia de Girona, la joven advirtió que "la caña de pescar es un arma de matar" y que los peces tienen "derechos".

La pesca es capitalista; en los países socialistas no existe... pic.twitter.com/4wLu2JS0Ry — José Luis Tivi (@eltivipata) September 6, 2019

"No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras, no significa que tengan sus derechos, como individuos que son, a vivir en este planeta, porque no es nuestro", reclamó Fanny.

En tanto, cuestionó a las mujeres que no practican el veganismo y las llamó a reflexionar: "No necesitamos comer animales, un sabor no vale más que una vida".

"Infórmate sobre el veganismo, sobre el antiespecismo, sal de tu zona de confort, plantéate, revísate y mira, si eres una persona que pesca, plantéate lo que estás haciendo; y no desde tu ego de a mí me gusta es lo que hay, no, no, coño, ponte en su lugar, empatía, justicia, respeto, que no es tuyo el planeta y no son tuyos los animales", sentenció según citó La Voz.

El grupo español Almas Veganas se hizo viral días atrás luego de que se conoció un video en el que expresaban que en su santuario animal tenían separadas a las gallinas de los gallos para que estas no fueran violadas.