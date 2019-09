Una peculiar situación se dio en un casamiento en Omaha Nebrask, Estados Unidos, cuando la hermana de la novia y dama de honor apareció vestida como dinosaurio para la ceremonia.

Para una novia, dejar que su dama de honor elija por su propia cuenta el atuendo para la boda puede resultar arriesgado, especialmente si esa persona tiene alguna inclinación por los disfraces. Es el caso de Christina Meador, quien a la ceremonia nupcial de su hermana mayor se presentó vestida con un disfraz de dinosaurio.