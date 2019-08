Un violento choque se produjo este viernes por la tarde en Alvear y 3 de Febrero, en el macrocentro de Rosario. Un Fiat Punto impactó a un utilitario, que por el fuerte golpe terminó cruzado en la vereda. No hubo heridos de consideración.

El siniestro ocurrió a media tarde de este viernes, cuando lloviznaba sobre la ciudad y las calzadas estaban húmedas.

Según el relato de testigos al móvil de Radio 2, un Fiat Punto conducido por un hombre mayor y que circulaba por calle Alvear, no frenó al llegar a la esquina de 3 de Febrero y chocó a un Renault Kangoo.

Así quedó el utilitario luego del impacto. (Rosario3)

El impacto rompió la dirección del utilitario, que fue a parar a la vereda. “Yo venía por 3 de Febrero y el hombre que venía por Alvear evidentemente no me vio y me chocó sin frenar”, contó el chofer de la Kangoo a Radio 2. “Directamente como venía, me chocó”, agregó.

“Estoy bien, un poco golpeado pero sólo fue el susto”, confió.

El tránsito estuvo demorado por unos instantes, hasta que la grúa logró retirar el vehículo que había quedado sobre la vereda, que fue el que sufrió el mayor daño.