El responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, Cristian Biscayart, informó que ya son 29 los casos de sarampión confirmados en el país, tras diagnosticarse tres nuevos cuadros en la ciudad de Buenos Aires, que se suman a los 26 que había hasta el momento. "Quienes no sepan si están vacunados, que se apliquen la dosis", pidió.

“Los tres nuevos casos se registraron en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el brote sigue circunscripto. Todavía estamos en un período en que se pueden presentar cuadros, por lo que esto era esperable”, dijo Biscayart desde Corrientes, a donde viajó para "fortalecer las acciones de vacunación".

Biscayart señaló que entre los cuadros confirmados hay una mujer que milita en el movimiento antivacunas y contagió a sus cinco hijos.

"Es muy importante que la gente entienda que hay obligatoriedad de vacunar, que no es algo optativo ni que tenga que ver con objeciones de conciencia o religiosas", enfatizó.