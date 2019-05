Salvó a un bebé que caía de un quinto piso: el video de la heroica acción

Un hombre tuvo una heroica acción al salvar a un bebé que caída desde el quinto piso de un edificio.

Ocurrió en la ciudad de Yining, en el estado de Xinjiang, ubicado al noroeste de China, cuando casi termina en tragedia el juego de un pequeño de dos años en un balcón.

El salvador de 28 años contó que estaba dentro de su auto y desde allí vio que un bebé estaba saliéndose de las rejas del balcón, por lo que decidió hacerle caso a su instinto y colocarse en la vereda.

"No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo", declaró emocionado.

El nene fue enviado a un hospital local para un chequeo de salud y se diagnosticó que no sufrió lesiones graves.