¿Aclaró?: Fede Bal negó ruptura y dijo que Becky es "amiga”

En diálogo con Los Ángeles de la mañana, Federico Bal se refirió a la supuesta separación de Laurita Fernández.

"No tengo idea ni ganas de averiguar de dónde sale este rumor, yo ahora estoy en otra situación. Hablo todo el tiempo con Laura. Cuando pueda, hablaré de cerca. Me guardo si ella confía en mí o no, cuando podamos vernos, recién podré decir si confía en mí o no", dijo.

Fede también se encargó de aclarar su relación con Becky Vazquez, su compañera de elenco, y a quien le atribuyen el título de “tercera en discordia”.

"Desmiento todo lo que se dice con Becky. Somos compañeros y amigos hace mucho tiempo. Nos conocemos hace muchas temporadas. Esto pasa porque me ven muy cerca de ella y de Jackie, que son las chicas a las que conozco hace más tiempo y las que considero mis amigas", aseguró.

"Son las que más confianza tengo en el elenco. El resto no sé quiénes son. Son gente que lleva y trae muchos rumores. Obvio que estoy cerca de ellas. Que pongan lo que quieran. Lo que tengan. Va a estar todo bien. No hay nada. No hay ningún audio, foto o video. Son todos rumores o inventos", agregó el actor.

En tanto que al ser consultado sobre si se trata de una puesta en escena, Bal espetó: “No me importa que digan que lo hacemos por prensa. Tenemos momentos difíciles, pero espero que vuelva de su viaje y hablemos. Yo no puedo decir nada ahora, no tengo nada para decir."

Además, explicó que le "llegaron rumores sobre Laura y yo decidí confiar. Somos dos personas del medio y pueden decir un montón de cosas sobre nosotros. Está bien. El tema es confiar en la pareja nada más."

"Hay cosas que no están buenas porque se siguen hablando y la atención de la prensa está encima de eso y lo mejor es evitarlas, pero está todo bien", cerró el actor hablando del futuro con Becky.