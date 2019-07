El estudio Disney-Pixar eliminó de las nuevas versiones de Toy Story 2 una de las escenas finales (las que se intercalan entre los créditos) por considerarla “inapropiada”.

En ella, el juguete conocido como Stinky Pete dialoga con dos muñecas Barbie mientras le acaricia la mano a una de ellas. En la “charla”, explica que él podría conseguir un papel dentro de una hipotética Toy Story 3 a un par de gemelas como ellas.

La escena retrata una situación de abuso de poder que conlleva la sugerencia de contratación a cambio de favores sexuales, en línea con las situaciones de acoso y abuso sexual destapó el #MeToo en Hollywood.

Por tanto, Disney decidió borrar todo rastro de la misma hacia el futuro, informan los portales Deadline y ReRelease.

Vale recordar que John Lasseter, anterior jefe de animación del estudio y codirector y coguionista de Toy Story 2 dejó su puesto el último año tras ser acusado de acoso sexual y “comportamientos inadecuados”. Aunque su desvinculación no es completa ya que permanece como asesor de Pixar, informa The New York Post.

La escena está disponible en la edición 2010 del Blue-ray pero fue borrada de la versión 4k como así también de las versiones actuales para descarga lanzadas el último junio.