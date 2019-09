Alfredo Casero está viviendo en España desde hace unos meses, donde se encuentra trabajando, y desde allí realizó un inesperado anuncio en las redes sociales: dejará de utilizar su cuenta de Twitter, donde lleva a cabo varias peleas, en general por la actualidad política de la Argentina.

El popular humorista sorprendió a sus más de 500 mil seguidores con el llamativo anuncio: "Mis hijos (Nazareno, Minerva y Guillermina), por mi salud, cierran mi cuenta, les trancé mi contraseña por seguir siendo su padre".