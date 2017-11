Apareció el video: así le gritaban a Alfredo Leuco en los Martín Fierro

Finalmente este lunes apareció el video y se supo qué le dijeron a Alfredo Leuco en la entrega de los Martín Fierro de radio, despertando el enojo de Diego Leuco. El programa Intrusos difundió el momento en que un productor de Víctor Hugo Morales le grita: "Habla de Magnetto, forro".

El hecho ocurrió mientras Leuco padre denunciaba en el escenario a los dueños de radios identificadas con el gobierno kirchnerista, que ahora se encuentran en dificultades para pagar los sueldos.

Es en ese momento en que el productor Julián Capasso le grita: "Habla de Magnetto, forro". Y luego repite el insulto “forro”, hecho que genera la reacción de Diego Leuco.

Sin embargo, en el video se puede escuchar que el productor no emitió insultos antisemitas como había trascendido.



Durante la ceremonia, Capasso explicó al cronista de Intrusos: "Me pareció muy injusto que haya pasado desapercibido que esta semana echaron a un montón de empleados de DyN (Agencia Diarios y Noticias) y no haya dicho nada. No dijo nada de DyN”

Luego, fue consultado por la reacción de Leuco hijo y Capassano respondió: "Dejalo a Diego Leuco, pobrecito. No me importa Diego Leuco".