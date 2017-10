Ari Paluch se quebró al aire: "¿Por qué no puedo trabajar más en TV si no hice nada?"

Luego de ser despedido del canal A24 por la denuncia de acoso sexual que le hizo una microfonsita, Ari Paluch volvió a hacer un descargo en su programa de radio, y se quebró al hablar de la relación con su mujer.

“Todo lo que están diciendo es agregar IVA a una situación que se ve en un video donde yo no hice nada. ¿Por qué no puedo trabajar más en TV si yo no hice nada? ¿Por qué si todo este año trabajamos con una ONG con mi mujer y empezamos con una chocita y trabajamos con gente como Maru Botana para darle de comer a 500 chicos mi mujer y yo no podemos ir a un evento para mostrar eso que hicimos?”, expresó el conductor.

Paluch se quebró al referirse a su esposa. “Mi mujer está enamorada de mí, pero me dice que la llaman para que hable. Muchachos, con mi mujer estamos enamorados desde el 88, cogemos seguido, y dormimos cucharita todas las noches, y nos acompañamos”, aseguró.

Y descalificó a los que lo acusan. “Los que me están matando llamativamente no hicieron carrera, porque hay muchos buenos periodistas que trabajaron conmigo y les va muy bien como Romina Manguel y Mercedes Ninci. ¿Y por qué Ninci dice que la banqué cuando se quedó sin trabajo y me lo agradece? ¿Por qué Manguel dice que fui su maestro? Y son minas lindas ¿eh? Si yo fuera un acosador lo sabrían”, afirmó.