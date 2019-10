Una amiga de Pampita confesó que cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña, el actor le pidió casamiento varias veces y ella se negó. Incluso, contó que hasta le regaló un anillo de compromiso pero no tuvo suerte.

El casamiento de Pampita con Roberto García Moritán no deja de sumar capítulos. Después del video del momento en que le pide matrimonio, siguieron declaraciones de la modelo. Ahora, de acuerdo a lo que publicó El Trece, se conoció que su ex pareja, Benjamín Vicuña le pidió que se casaran pero ella no aceptó.

Barbie Simons, amiga de la modelo, contó detalles de la relación de Pampita con Benjamín Vicuña, que nunca quisieron pasar con el altar, en Hay que ver, cuando repasaban las razones para darle el sí a Roberto García Moritán.

“Hoy está feliz, está contenta. Se la siente así. Es algo que deseó mucho y fue una conexión inmediata. Sé que no hay persona que desease estar en esta situación como Caro: encontrar a un hombre que la contenga, que la cuide, que sea compañero y quiera a sus hijos”, señaló la amiga.

“Ella dijo que quería empezar prolijo pero vos podés tener una familia sin casarte”, especuló Fernanda Iglesias. Simons le respondió: “Ella lo hizo. Con Benjamín no se casó y quizás hoy quiere vivir algo distinto; y pasar por otra experiencia, vivirlo de otra manera. Benjamín creo que varias veces le ofreció casamiento y ella no quiso en su momento”.

“Él le ofreció casamiento, con anillo de compromiso, todo. En su momento le ofreció casamiento con todo: con anillo y los chicos de por medio. No sé, no lo habrá sentido, habrá tenido miedo, inseguridades. Creo que cuando las cosas pasan y la magia sucede, está buenísimo”, cerró Barbie.