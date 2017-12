Así, no: Noelia Pompa “ninguneó” a Marcelo Tinelli

En 2011 y 2012, Noelia Pompa se consagró campeona de Bailando por un sueño junto a Hernán Piquín. La bailarina no quedó en buenos términos con su ex compañero. Tampoco terminó bien con Flavio Mendoza y Facundo Mazzei, quienes se enojaron por la manera en que ella se fue de Stravaganza.

Lejos de la enemistad ajena, Noelia se mudó a España, país en el que hace teatro. En un blanco en la agenda, viajó a Miami para participar del programa Don Francisco te invita, conducido por el chileno Mario Kreutzberger.

Ahí Pompa bailó reggaetón y fue entrevistada por el conductor.

“Esto es mucho mejor que lo de Tinelli", deslizó Don Francisco. "Sí, ahora sí aprendí", respondió Noelia.

Acto seguido, el conductor ironizó: "Que no escuche Tinelli".

"Sí, que no escuche", redobló la ex campeona del certamen de ShowMatch.

Además, Pompa habló de su novio: "Es alto. Me gustan los altos; nunca se me dio de estar con alguien bajo de estatura. Nunca me sentí atraída, si llega a pasar está muy bien pero todas las relaciones que tuve fueron con altos. Siempre digo que los opuestos se atraen."