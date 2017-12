Bomba: ¿Luis Ventura vuelve a Intrusos?

A partir de enero de 2018, el panel de Intrusos tendrá algunos cambios por la organización y cobertura de la temporada de verano en Mar del Plata y Carlos Paz. Es por ello que nuevos panelistas se sumarán al programa de espectáculos Se trata de Mina Bonino y Mariano Caprarola.

Sin embargo, el portal Primicias Ya deslizó otros nombres para el envío y se trata de dos ex panelistas: Luis Ventura y Marcela Coronel.

La sociedad periodística de treinta años entre Jorge Rial y Luis Ventura se quebró tras la salida de este último de Intrusos, en 2014, y de la revista Paparazzi, en junio de 2015.

"Tengo 500 mil ofrecimientos, mi vida hoy es Infama, Secretos Verdaderos, Código Ventura, Polémica en el bar, Radio Rivadavia, Diario Crónica, el País de Montevideo y Radio Espacio de Lanús", dijo Ventura al citado portal.

"Me manejo con lo que tengo, no me puedo dejar llevar por las versiones. Siempre tengo ganas de trabajar. No quiero manejar versiones que no son mías, es algo que no lancé a correr yo. No salieron de mi boca. Tengo que ser respetuoso con la gente que estoy laburando", sumó.

Laburo para América TV y determinó que esté en los programas que estoy”, concluyó el periodista.

¿Y? La historias siempre continúa.