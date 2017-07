Brian Sarmiento la rompió con Sol Pérez y chicaneó a Tinelli

El jugador que tiene todo acordado para sumarse a Newell's, Brian Sarmiento, bailó “salsa de a tres” junto a Sol Pérez y Fernando Bertona y deslumbró en la pista de Showmatch. Con una divertida performance, el trío se llevó uno de los puntajes más altos de la noche del lunes. En un desopilante diálogo con Marcelo Tinelli, el volante chicaneó al conductor al hablar de su futuro futbolístico.

Con la misma calidad que se mueve en la cancha, Brian regó la pista con su carisma. En la previa el jugador le dijo a Marcelo Tinelli que era un era una alegría enorme conocerlo y no dejó de sacarse selfies mientras cantaba "Tamo activo".

Tras la coreografía, comenzó la devolución del jurado quien destacó en todo momento el carisma del jugador. Ángel De Brito dijo: "Sol, te vi un poquito más abajo. Bertona es un genio y Brian, excelente" y los evaluó con un 10. Por su parte Pampita le dijo a Brian que se había robado el show: “Tenés sabor, swing, movimiento de cadera y hombros", y calificó al trío con 9.

Moria Casán, con voto secreto, consideró que el futbolista: “es un showman. Él gozó, tiene una dinámica de pista que no puedo creer que nunca hayas hecho shows". Polino manifestó: "Me gusta este grupo y el invitado, una bomba", y también les puso 10. Así el trío logró un total de 29 puntos.

Tinelli le dijo a Sarmiento que lo quería en San Lorenzo y allí se generó otro momento divertido de la noche: "¿Ya firmaste en Newell's?", preguntó el ex vicepresidente del Ciclón. "Todavía no firmé, pero como me dijeron que vos no pagás bien, me voy para Rosario", lo chicaneó Brian.

Antes de que Sarmiento se retirara de la pista, Tinelli le preguntó sobre una situación que atravesó en Brasil. "A fin de año, en Brasil, una bala me pegó en la espalda”, explicó Brian y agregó: “La tocás y se mueve. Pero no me la hago sacar porque cuando voy a tomar algo con una chica, me quedo sin conversación y digo que me duele la bala para que entonces venga la caricia".