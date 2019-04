Britney Spears internada en una clínica psiquiátrica

Britney Spears fue internada en una clínica psiquiátrica. Según informó el portal TMZ, la cantante de 37 años decidió acudir a un centro de salud mental para poder afrontar la angustia que le produce la enfermedad que padece su padre, Jamie Spears. Britney se registró en la clínica hace una semana y el tratamiento tiene una duración de un mes.

En el mes de enero la aclamada cantante decidió cancelar sus presentaciones en Las Vegas debido al estado de salud de su papá.

En su momento, comunicó el hecho por Instagram. "Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es muy difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Domination. He estado esperando mucho este show para poder verlos este año, así que hacerlo me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero... y esa es la decisión que tuve que tomar. Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender. Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los amo a todos... Siempre", escribió.

De todos modos, nunca especificó cuál es la dolencia que padece su progenitor. Solo se supo que debió someterse a dos intervenciones quirúrgicas de colon durante los últimos meses.

La relación de Jamie Spears con su hija va más allá de lo familiar: desde 2017 es tutor y administrador de las finzanzas de la cantante. Cabe destacar que durante dicho año pasó por una crisis emocional y debió ser tratada por problemas de bipolaridad.

Por otra parte Spears publicó un mensaje alusivo en una foto de Instagram: "Enamorate de cuidar de vos misma, de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu". "Todos necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos", redactó.