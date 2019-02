Camino al Oscar: Roma, La favorita y Green Book, con chances de Mejor película

Un total de ocho películas aspiran a alzarse con el Oscar a la mejor película en la edición 2019 de los premios que reparte la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Pero –en la carrera por la estatuilla– tres son las candidatas con envión. Se trata de Roma, La favorita y Green Book.

La ganadora se conocerá entre la medianoche de este domingo y las primeras horas del lunes.

Roma: dispuesta a hacer historia

El filme de Alfonso Cuarón podría hacer historia al convertirse en la primera cinta en español que obtiene el Oscar a la mejor película, algo inimaginable hace apenas unos meses, cuando se supo que este título mexicano rodado en blanco y negro iba a ser lanzado por una plataforma digital como Netflix.

También aspira a convertirse en el primer título de la historia capaz de obtener el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el Oscar a la mejor película, algo que no consiguieron Z (1969), La vida es bella (1998), El tigre y el dragón (2000) ni Amour (2012).

La cinta es una carta de amor y agradecimiento de Cuarón a las mujeres que lo criaron. Su madre y su niñera. Ya ganó el Globo de Oro y el Bafta británico al mejor filme.



La favorita: las mujeres al poder

Es la gran rival de Roma si se miden las candidaturas: ambas aspiran a diez estatuillas. Además, el filme de del griego Yorgos Lanthimos viene de alzarse con siete premios Bafta (aunque no pudo con la cinta ambientada en el barrio de la capital mexicana).

La película ambientada en el siglo XVIII, narra una historia basada en hechos realesobre la relación de la reina Ana (Olivia Colman) con su mejor amiga, Sarah Churchill (Rachel Weisz), y la criada recién llegada, Abigail Masham (Emma Stone).

La favorita fue la máxima nominada en los Critic's Choice Awards -entregados por la Asociación de Críticos de Cine de EEUU (BFCA)- y se llevó el Gran Premio Especial del jurado en el Festival de Venecia.



Green Book: la preferida de los productores de Hollywood

Es la "feel-good movie" del año. La película tiene todos los lugares comunes y frases aleccionadoras como para que, una vez finalizada, salgas del cine con una carga energética positiva.

La cinta se llevó el galardón Darryl F. Zanuck en los premios del Sindicato de Productores, que suelen ser un buen indicador de las preferencias de los Oscar en la categoría de mejor película: en los últimos diez años, el ganador de ese premio se llevó la estatuilla principal en ocho ocasiones.

La cinta de Peter Farrelly se basa en la amistad (basada en hechos reales) que forjaron Tony Lip, un italo-estadounidense que trabajaba como seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chofer de un magnífico pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.



Nace una estrella: una que vimos todos

La ópera prima de Bradley Cooper como director es la cuarta versión que Hollywood ofrece de la historia.

En 1937, Janet Gaynor y Fredric March dieron forma a la obra original, aunque fue George Cukor, que contó con Judy Garland y James Mason, quien en 1954 desarrolló la adaptación más popular (hasta ahora) de esta historia.

En 1976 se estrenó una nueva versión –ambientada en el mundo del rock– con lKris Kristofferson y Barbra Streisand.

La vocalista ganó el Oscar a la mejor canción original junto a Paul Williams por "Evergreen".

En esta ocasión, la historia se centra en una joven cantante (Lady Gaga) que alcanza el estrellato mientras su pareja, un artista asolado por los fantasmas del pasado (Cooper), comienza a hundirse inexorablemente en el alcohol y las drogas.

Si bien la película tuvo su respuesta en la taquilla, la Academia no la reconoció en categorías clave como director y montaje.



Black Panther: un guiño al cine de superhéroes

La enorme campaña publicitaria en torno a Black Panther (Disney) dio sus frutos y consiguió el objetivo deseado: hacer historia al convertirse en la primera cinta de superhéroes en lograr una nominación al Oscar a la mejor película, todo un hito para un film que ha dejado su impronta en la cultura popular estadounidense con frases como "wakanda Forever".

La Academia escuchó las críticas recibidas por dejar afuera de las nominaciones de 2009 a The Dark Knight y, también, al reclamo de #OscarSoWhite, de 2015.

La apuesta de Marvel está integrada por un elenco afroamericano con T'Challa como protagonista. En la trama, el superhéroe regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico.



Vice: una sátira sobre la cocina del poder

La película escrita y dirigida por Adam McKay, explora la historia de cómo Dick Cheney, un callado burócrata de Washington se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo como vicepresidente de Estados Unidos.

A partir de recursos estilísticos que ya mostró McKay en The Big Short, recorre la ascensión de Cheney bajo Richard Nixon y Ronald Reagan, y su llegada a la Casa Blanca de la mano de George W. Bush.

Con ocho nominaciones, algunas de ellas clave como las de mejor director o mejor montaje, dan señales de que se trata de una opción muy a tener en cuenta. Además, cuenta con un fuerte respaldo entre el gremio de los actores gracias a las nominaciones de Christian Bale, Amy Adams y Sam Rockwell.



El infiltrado el KKKlan: una gran sátira de Spike Lee

BlacKkKlansman (título original) es una ácida comedia sobre la discriminación racial en Estados Unidos durante los '70. En la trama, la supuesta supremacía blanca reclamada por el Ku Klux Klan es vulnerada por un policía negro que se infiltra en la organización.

La trama llega hasta el presente, con un link explícito a Donald Trump.

La película le permitió a Lee lograr su primera candidatura al Oscar como Mejor director. Y además, compite por el Mejor montaje. En algún punto, es un reconocimiento al realizador que fue ninguneado con cintas como Do the Right Thing y Malcom X.



Bohemian Rhapsody: el poder de una banda de sonido

La película narra con numerosas licencias el nacimiento del grupo británico Queen (en 1970) y la transformación Farrokh Bulsara en el que sería el ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury.

Con gran repercusión comercial, es la que cuenta de partida con menos chances de triunfar en la categoría.



