No se quiso callar. La China Suárez optó por las redes sociales para decir su verdad en relación a una serie de rumores que indicaban una crisis de pareja con Benjamín Vicuña. Según publicó el sitio de El Trece, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza utilizó su cuenta de Instagram para salir a hablar luego de que la periodista Marcela Tauro revelara que la actriz tuvo una pelea con Vicuña porque revisando un teléfono viejo le habría encontrado un mensaje de él con Pampita en el que le decía que "extrañaba la vida familiar que tenía con ella".

"Les quiero contar cómo me siento porque muchos me están preguntando cómo estoy", fue el preámbulo de un duro descargo contra la periodista.

"No iba contestar porque es una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino, pero particularmente conmigo hace mucho tiempo. Y cómo se fue agrandando la verdad es que no tenía ganas de callarme", expresó contundente la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza.

Luego, también aclaró que no es cierto que sus vecinos escucharon gritos en su casa porque tiene "los vecinos más buenos del mundo", y hace dos años que dejaron de vivir en ese barrio privado.

“Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro que todas tus versiones con respecto a las relaciones son así. La mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos y yo no soy así”, le dijo la ex de Nicolás Cabré a la periodista que habló de su persona. Además, reveló que no revisa los celulares ni le da importancia a lo que hacen los demás.

"Soy una mujer muy segura de mi misma y estoy en un buen momento", agregó luego la actriz.

Por último, la actriz cerró con su mensaje directo a Marcela Tauro en el que sin filtro lanzó: "Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice no tengo batería o no se atiende. En general me manejo así, he hablado con varios periodistas a lo largo de etsos años y siempre me han atendido el teléfono y he aclarado las cosas que he tenido que aclarar. Así que si te llamo y te escribo, atendeme y hablamos".