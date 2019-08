Rumores. Trascendidos. Hace unos días que se viene hablando de una supuesta pelea entre La China Suárez y Benjamín Vicuña. Ahora, se dio a conocer la posible causa: un mensaje de Pampita.

El sitio Primiciasya.com, informó que la periodista Marcela Tauro reveló un dato sobre la supuesta crisis de la pareja que ellos desmintieron. Según contó en "Intrusos", América, la actriz de "ATAV" habría encontrado un fuerte chat entre su pareja y Pampita.

"La semana pasada cuando estaban los rumores de separación... parece que no eran sólo rumores. Ellos viven en el country San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola. Doy los datos para que vean que es gente que conoce. Me dicen que habrían tenido una fuerte discusión", explicó la panelista del ciclo.

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la ex mujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", reveló Tauro.

Y agregó: "Por la discusión, ella lo hace irse de la casa. Él se fue a Chile el fin de semana. Y los vecinos de la zona dicen que las discusiones serían bastante habituales".