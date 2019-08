El mítico actor de películas de acción Chuck Norris decidió dejar su carrera a un lado y dedicarse de lleno al cuidado de Gena O'Kelly, quien sufre una artritis agravada por mala praxis. Norris está casado con Gena O'Kelly desde 1998.

Según explicó el actor de "Walker, Ranger de Texa". “antes de ese examen le aplicaron una inyección de gadolinium, un contrastante metálico muy tóxico que le dañó, según sus médicos, el sistema nervioso y renal. Siente el cuerpo ardiendo y debe estar en reposo varios meses”, publicó Infobae.

La modelo y actriz sufre de los dolores de una artritis que fue agravada por “por una mala praxis durante una resonancia magnética”.

“Dejo todo. De ahora en adelante no haré más que mantener viva a Gena”, expresó el karateca. “Quiero que siga en el mundo y junto a mí y a nuestros hijos -Danilee Kelly y Dakota Alan- Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo”, expresó el actor de 79 años

Hace dos años, al regresar a su casa tras un evento de artes marciales en Las Vegas, el actor sufrió dos paros cardíacos: “¡Dos infartos! Los médicos me dijeron que el noventa por ciento de los hombres con el mismo cuadro habrían muerto. Tal vez fue una señal del cielo: no debía morir, porque Gena me necesitaba”.