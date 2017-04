Comenzó el rodaje de "Fontanarrosa: Lo que se dice un ídolo"

Entonces, recordó una charla previa con Darío Grandinetti: “Él me había dicho que tenía ganas de hacer algo con el cuento «El asombrado», que es la historia de un tipo que no hace sombra”. Acto seguido, llamó al actor rosarino para el corto.

Los cortos son Vidas privadas, a cargo de Gustavo Postiglione, con Julieta Cardinali y Gastón Pauls; No sé si he sido claro, con dirección de Juan Pablo Buscarin y la participación de Dady Brieva; El asombrado, con Héctor Molina detrás de cámaras y las actuaciones de Darío Grandinetti, Claudio Rissi y Catherine Fulop; Sueño de barrio, con la realización de Néstor Zapata y los protagónicos de Pablo Granados y Chiqui Abecasis; y Elige tu propia aventura; bajo la mirada de Hugo Grosso, y con Luis Machín.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo