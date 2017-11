¿Cómo? Ricardo Darín frenó pelea judicial entre Calu Rivero y Darthés

La abogada Ana Rosenfeld reveló que Ricardo Darín le pidió, en 2013, que no avanzara con la denuncia judicial por acoso que presentó Calu Rivero contra Juan Darthés.

La confesión de la letrada –que representa al actor– surgió luego de que la actriz volviera a referirse a la situación que vivió durante el rodaje de la novela Dulce Amor.

Por entonces, Darthés y Rosenfeld iniciaron acciones legales por injurias contra Rivero. Sin embargo, el proceso se detuvo a pedido de Ricardo Darín.

“En aquella instancia frené la acción judicial a pedido de Ricardo Darín, porque en aquel momento Calu salía con su hijo, El Chino. Estaba iniciando las acciones legales pertinentes contra la chica por injurias y recibo un llamado. Yo no lo reconocí pero me habló y me dijo «Hola Dra. Ana Rosenfeld, soy Ricardo Darín»”, precisó la abogada en declaraciones al programa radial Agarrate Catalina.

"Me dijo «Este tema tiene que terminar acá porque se puede estar hablando de una malinterpretación y no es un tema que no le haga bien a Calu que avance». Por eso, de alguna manera por pedido de él, yo se lo transmití a Juan y se frenó”, continuó.

En los últimos días, Rivero se refirió al hecho. "Yo no lo desmentí, si hacés una búsqueda jamás dije que no. Sí desmentí, porque es bastante típico de las redes que se empieza a desdibujar y se hace una tormenta de cualquier cosa, se decía abuso sexual, que eso sí desmentí absolutamente. Pero sí, yo la verdad que fui parte, por eso le doy todo mi apoyo y solidaridad a las actrices que sufrieron esto, porque a mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia", sostuvo, en declaraciones que reproduce Teleshow.

Por su parte Darthés aseguró que llevaría el caso a la Justicia para esclarecer el tema y fue en ese contexto que Rosenfeld habló.

"En ese momento, Juan estaba enojadísimo con que no terminaba de clarificar a quién se refería porque ella también daba vueltas", agregó la abogada del actor que ya comenzó con las grabaciones de Simona y que ahora sí inició una demanda contra su ex compañera de Dulce Amor.

También adelantó que, en caso de no haber acuerdo, conciliación, o pedido de disculpas, terminarán en juicio.