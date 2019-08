Directa y franca, Daniela Cardone no tiene vueltas a la hora de hablar de su vida íntima. En una entrevista confió su situación actual en materia sexual libre de prejuicios y del “qué dirán”.

De acuerdo a lo que publica el sitio La Nación, aunque Cardone derrocha erotismo en Sex, viví tu experiencia, la nueva obra de José María Muscari, su presente está alejado del sexo.

"La verdad es que no pienso en el sexo, no tengo ganas", comentó en diálogo con Paparazzi y agregó: "Concretamente, no tengo ganas de tener una penetración. Porque hoy no tengo ese alguien con ganas de tener sexo".

La ex modelo, que elige pasar su tiempo libre en casa con sus ocho gatos (tres de los cuales están embalsamados). "Para mí son como hijos. Cuando me fui a Chile cuatro meses para participar del reality Generaciones Cruzadas, en 2014, sufrí un montón por no tenerlos conmigo. Me llevé una remera con las caritas de los cuatro. Fue horrible", admitió.

Además, se mostró permisiva con el tema de la infidelidad. "¿Quién no tiene un cuernito? -se preguntó-. A veces, hay que aceptar una infidelidad, porque nadie es de nadie".