De Calu Rivero a Juan Darthés: “No me vas a seguir manejando la cabeza”

Calu Rivero habló de sus sensaciones tras la entrevista que Mauro Viale le hizo a Juan Darthés luego de que Thelma Fardín acusara públicamente al actor de abuso sexual.

Rivero y Darthés conformaron una de las parejas protagónicas de la novela Dulce Amor y la actriz fue la primera en señalar a su compañero por acoso.

En diálogo con la revista Gente, se refirió al reportaje de Viale. "Cuando lo vi la última vez en la televisión, tomé la dimensión de que hasta ahí iba a llegar”, dijo Rivero.

Y continuó: “Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: «Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables». No. Yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza".

"Hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado. Me fui de la novela (Dulce Amor) hace seis años, hacía cinco que no actuaba. Viajé, hice terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo... Se lo conté a la prensa hace un año", relató Calu.

En la entrevista, Rivero reiteró que en varias oportunidades le había pedido a Darthés que cambie su actitud.

“En el único momento que tenía contacto conmigo era en el momento de la grabación. Y en ese momento, que se exceda, era mucho. Traté de decirle y no me escuchaba, le decía de nuevo, me decía que no lo hacía más y lo hacía de nuevo. No tiene que pasar que tengas un arma en tu cabeza para sentir que tu vida se acaba”, apuntó, para afirmar con contundencia: "No tenemos que llegar a contar casos tan extremos como el de Thelma, para que se nos crea”.