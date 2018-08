El Carpool Karaoke de Paul McCartney, en versión aumentada

El último junio se emitió un emotivo Carpool Karaoke con Paul McCartney como invitado al segmento especial de Late Late Show, programa que conduce James Corden. El video, que dura 23 minutos, suma a la fecha más de 130 millones de reproducciones en Facebook y Youtube.

Y como había bastante material del viaje en auto que compartieron el ex Beatle y el animador que no se había emitido, la cadena CBS anunció un especial de una hora titulado Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool.

El episodio se emitirá el lunes 20 de agosto, y mezclará material exclusivo con lo que ya fue difundido.