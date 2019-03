El accidentado video de Sebastián Yatra y Tini Stoessel en Chile

Tini Stoessel y Sebastián Yatra protagonizaron un accidente mientras filmaban en Chile “Cristina”, el videoclip del último tema que hicieron juntos. En una serie de posteos en su cuenta de Instagram, el cantante colombiano se disculpó por la caída que sufrieron en la moto que usaban para la grabación, que tuvo lugar en Viña del Mar.



"Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa… tengo mucha vergüenza PERDÓN Tini Stoessel", escribió el artista en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con casi 12 millones de seguidores.

En las imágenes del video se puede ver cómo mientras recorren las calles de Viña del Mar, donde se grabó el mismo, el cantante pierde el control de la moto y ambos caen al piso.

Acto seguido, el intérprete posteó dos fotos, una donde aparece él tirado en el piso y la cantante argentina socorriéndolo, y otra donde él señala la rodilla lastimada de ella como consecuencia de la caída. "Peldon (vean mi último post)", escribió el protagonista del videoclip arrobándola a su compañera.

La secuencia se completa con una imagen del momento anterior al accidente, donde él va al volante con cara de terror.

"ajajaja minutos antes de…. No saben lo que pasó!!! Ustedes que creen? Lo siento!!!", escribió.

Como era de esperar, todas las publicaciones tuvieron cientos de miles de likes, y la que muestra el video superó el millón y medio.

Vale recordar que este accidente compartido entre los artistas se da en medio de los rumores de romance entre ambos, a partir sobre todo de algunas fotos que ella subió a su cuenta donde se la ve con mirada enamorada.

"No me molesta, con Tini somos grandes amigos, la paso muy bien con ella", se limitó a decir el artista, que el próximo 6 de abril se presentará en el Luna Park, al respecto.

¿Formará parte en el futuro este pequeño accidente del anecdotario como pareja de ambos? Sólo el tiempo, y los propios protagonistas de esta historia, claro está, tienen en sus manos la respuesta.