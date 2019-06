Thelma Fardin compartió una foto de su cuerpo desnudo en Instagram. La actriz, de 26 años, acompañó la imagen con el poema “Soy mujer”, de la escritora argentina Alejandra Pizarnik.

"Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida, este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero", se lee en el posteo que en menos de 24 horas había superado los 110 mil me gusta.

Thelma visitó Rosario el último fin de semana, en el marco de la presentación de su libro, El arte de no callar (Planeta), en la Feria Internacional del Libro. Entonces, dialogó con el periodista de el Tres y Radio 2 Juan Junco.