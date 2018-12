Thelma Fardín: "El delincuente es Darthés, es su responsabilidad"

La actriz Thelma Fardín, quien acusó a Juan Darthés de violarla cuando tenía 16 años durante una gira en Nicaragua con "Patito Feo", consideró este viernes que el actor y cantante "es el delincuente" y que no es ella quien debe dar explicaciones.

Además, aseguró que su testimonio generará "un efecto dominó porque era algo que estaba ahí muy latente y este caso fue la punta de lanza de una situación".

Y, respecto a quienes pusieron en duda su denuncia, Fardin contestó que "las preguntas no deben ser a mi, deben ser a él. El no tiene lógica, pero es propia de su machismo".

"Lo que a él (Darthés) le está pasando no es mi responsabilidad. El delincuente es él. Es su responsabilidad cómo maneja él lo que hizo en el pasado. Tengo la verdad y eso es demoledor. Y además estamos juntas con mis compañeras”, remarcó en una charla con Verónica Lozano en Cortá por Lozano, Telefé.

La actriz fue consultada sobre el reportaje que concedió Darthés en donde negó la violación y la acusó de acoso y contestó que "primero me llamó mi abogada, estaba sola. No podía creer el no límite, no lo podía entender. No creía que una persona podía hacer eso".

"La verdad que en lo personal, me revuelve, pero se que estoy contenida", acotó.

Sobre lo que sucedió luego de ser violada en 2009, Fardin narró que "primero lo hablé con mis amigas y después lo hablé en terapia. Mi psicóloga cuando se lo conté me miró con cara de 'ahora entiendo. Un tiempo después estaba leyendo una novela, y leí como se describía la situaciones y dije esto me pasó a mi. Volví de México a Buenos Aires, primero empece a asesorarme legalmente. De alguna manera me correspondía hacerme cargo de este rol".

Fardín aclaró que todos sus "compañeros de elenco (en Patito Feo) me llamaron y me decían 'cómo no me di cuenta estando ahí'. Pero la responsabilidad ahí era de los adultos y de él (Darthés)".

Respecto de lo que sucedió tras la denuncia, Fardín añadió: "Me crucé con gente genial, está pasado como un efecto dominó. Primero la escuche a Calu (Rivero), por el hecho siempre de laburar en este ambiente desde chica. Me comenzó a pasar que me era imposible quedarme callada. Pero cuando las escuché a Nati (Natalia Juncos) y Anita (Ana Coacci, las otras denunciantes de Darthès), leo la frase "Mira como me pones" y digo "Yo tengo que hacer algo", y en ese momento tome conciencia de todo esto".

"Necesito decir, que estoy bien, que necesitaba hacer esto. En algún punto me desdibujó, pero después me reconstituí. Hoy estoy fortalecida. Yo creo que lo sanador es hacerlo en el momento, que una sienta hacerlo. Todo fue sucediendo de una forma impensada, fue una decisión de romperlo frente a mi gente. Grabamos ese video, con mi gente. Por suerte, estaba contenida por un colectivo que se organizó sin una ideología política. La decisión de hacer ese video fue para protegerme. Fue una decisión estar expuesta ahí, rota, vulnerable, pero yo ya no estoy instalada ahí", agregó.