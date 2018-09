El drama de Sergio Lapegüe por la pérdida de su visión

Sergio Lapegüe, el periodista y conductor del “Prende y apaga” por el canal TN, está pasando un momento complicado. Contó que en los últimos años se agudizó la pérdida de su visión y que tuvo miedo de quedar ciego. Por eso venció “el miedo” de ir al médico y pronto se someterá a una operación en sus ojos, según confió.

El conductor, de 54 años, contó en su programa de radio, Atardecer de un día agitado, por FM La 100, el drama que atraviesa desde hace un tiempo, cuando empezó a notar que su visión estaba cada vez más reducida.

"Desde hace 20 o 30 años que uso anteojos, prácticamente. Yo tengo bastantes problemas con la vista. Y últimamente los chicos de la radio lo saben: estaba perdiendo la visión muy rápidamente, por el cansancio, el estrés o lo que sea", relató.

"Cada vez me costaba más leer el biograph en la tele, por ejemplo. Hasta que decidí por mi propio medio ir al oculista. Fui desesperado y le dije: Estoy viendo muy mal. Yo tengo mucho miedo que me toquen los ojos. Te puede pasar a vos y no me da temor decirlo. Pero decidí salir de la zona de confort y dar un cambio en mi vida. Así que le dije al doctor: 'Hacé todo lo que tengas que hacer, pero solucioname este problema”, comentó.

Luego amplió: "Me agarré fuerte a la silla. El doctor empezó a hacer los cambios, y ahora hizo una prueba. En este momento no tengo anteojos, estoy con lentes de contacto, cosa que jamás me había podido poner porque me daba miedo. Pero él lo hizo con su equipo médico. Y me dijo: 'Vamos a probar así. Si ves dos, tres o cuatro días, esto es lo que tengo que hacer, y en septiembre te estoy operando'".

Luego, en diálogo con Teleshow, Sergio precisó que en la cirugía el doctor Robert Kaufer le colocará lentes intraoculares porque tiene un problema en la córnea. "Ahora estoy con los lentes de contacto, pero los padezco porque las luces del canal me están complicando. Me molestan", contó.