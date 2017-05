El gobierno ratificó la política de fomento al cine argentino

Haiek, por su parte, describió su plan de acción: “Mi compromiso es mantener el Fondo de Fomento. No asumo para administrar la escasez, sino todo lo contrario. Además, entre los desafíos que debo afrontar en el ejercicio de la presidencia, está acompañar las innovaciones en la producción y exhibición de contenidos. Porque hablar sólo de cine y televisión atrasa varios años”.

Por su parte, Avogadro invitó a la Asamblea “a pensar al Incaa no sólo como organismo de fomento al cine y las artes audiovisuales, sino como un instituto de planificación estratégica de apoyo estatal al sector audiovisual, en un contexto en el que se viven tiempos de cambios en los hábitos de consumo de las industrias culturales”.

