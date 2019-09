Esta noticia no pretende “spoilear” a aquellos que todavía no fueron a ver la película IT 2 y que están pensando en ir a verla. Pero no se pude pasar por alto que en una de las escenas, se puede ver el escudo de un club argentino.

La historia es así: el director argentino de la película de terror, Andrés Muschietti, es fanático de Independiente de Avellaneda. Por eso, trató de dejar al “Rojo” inmortalizado en la segunda versión del film del payaso asesino.

En una de las escenas, al gran escritor Stephen King se lo ve tomando un mate, que tiene el escudo de Independiente. Y sí; el Diablo y el terror se llevan bien.

Stephen King con un mate de independiente en la segunda parte de It pic.twitter.com/YH5Zuv9yqJ — Zakar (@laureanoburgos) September 7, 2019

Durante la conferencia de avant premiere, Muschietti contó: "Soy de independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años".

"Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente", agregó Andrés.

Pero no es la primera vez que Muschietti hace referencia al Rojo en sus trabajos. En el corto Fierrochifle se puede ver un banderín en una de las paredes.