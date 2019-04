El poeta “feminista” que alarmó a Malena Pichot

Nicolas Andreoli es escritor y su pluma está casi totalmente dedicada a las mujeres. Tiene dos libros publicados –“¡Hagamos el amor!” y “Pedí un deseo”– y es muy activo en las redes sociales donde comparte sus versos, que generan amores y odios casi igual de intensos. La última polémica tuitera saltó a partir de un video suyo que se hizo viral y alarmó a Malena Pichot.

“Alguien que pare a este tipo me parece peligrosísimo y ella también”, pidió la guionista y humorista feminista en su cuenta de Twitter junto con el video de Andreoli en el que recita unos versos con la guitarra de una chica de fondo.

Alguien que pare a este tipo me parece peligrosisimo y ella también https://t.co/pdX7WR4Rcj — malena pichot (@malepichot) 11 de abril de 2019

“Por favor miren el video solo con ojos en ella. Parece la novia de Jim Jones o Charles Manson. Es muy difícil actuar con ese grado de sutilezas en la mirada hacia él. Es real. Está poseída”, se sumó Gastón Portal al debate. Hasta Jorge Rial se mostró extrañado ante la viralización del video y Migue Granados compartió la opinión de Pichot.

Ella se acostumbró a dormir sin abrazos. A hacerse cargo de juntar sus pedazos. Se enteró hace rato que la vida no era un cuento de hadas, pero no perdió las ganas. Ella no se abondona, se abraza más fuerte cuando llegan las malas, cuando nadie quiere volar con sus alas. pic.twitter.com/0fPSjKAM5Z — Nicolás Andreoli (@NicooAndreoli) 2 de abril de 2019

En su página web personal, Andreoli se define, en una prosa rítmica, como un “hombre real que no se guarda nada”. “Que si me acompañan en las buenas, sigo estando en las malas. Debería saber que también me gusta la soledad, que busco un amor entero, no una mitad. Que no sé separar al amor de la libertad. Que quiero cuando quiero, por gusto y no por necesidad”, continúa. (Y sigue).