El presente de la hija del Luis Miguel que aparece en la serie

Luis Miguel, la serie producida por Netflix que reconstruye la vida del cantante mexicano, da a conocer que el cantante tuvo una hija con una modelo, fruto de una relación informal. En la producción, muestran a un Luis Miguel distante y reacio a hacerse cargo de la criatura. ¿Qué es la vida de esa niña hoy?

El sitio Teleshow publicó un informe que da varias pistas. Se llama Michelle Salas y su madre es modelo Stephanie Salas. Nació en 1989 pero el Rey Sol la reconoció como hija en 2007.

Según la serie de Netflix, Erika, la novia de Luis Miguel en 1991, le cuestiona su falta de vínculo con su hija Michelle Salas, fruto de un romance fugaz con modelo mexicana Stephanie Salas. Micky tuvo una relación con la nieta de la reconocida artista Sylvia Pasquel durante dos años pero nunca de manera oficial ante la prensa. Cuando el astro tenía 18 años se habría enterado que iba a ser papá.

Su madre decidió tenerla como madre soltera, y guardó el secreto públicamente, aunque Michelle siempre conoció su origen. El artista tardó casi más de una década en reconocer a su primogénita. Idas y vueltas mediante, en el presente, padre e hija mantienen un vínculo más cercano: "Lo que pasa dentro de casa es muy diferente a lo que se ve desde fuera. Nunca he ventilado mi vida ni la de mi gente, porque me respeto a mí y a ellos. Todo está muy muy bien", confesó hace unos días a la revista Vanity Fair la hija de 29 años de Luis Miguel.

Además, la propia Stephanie reconoció el vínculo que mantienen: "Ellos tienen una relación maravillosa, a mí me da mucho gusto eso", señaló por su parte.

Con el final de la primera temporada donde se da a conocer la existencia de la pequeña, la modelo mexicana brindó su propia versión: “La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse", aseguró.

"No fue un noviazgo formal, exclusivo, como a mí me hubiera gustado, pero siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras… Salimos durante dos años", relató a la revista Hola!.

"La verdad fue algo inesperado, y como cualquier jovencita en una circunstancia así, sentí miedo, incertidumbre, ¿Qué va a decir mi madre? (Mi padre ya había fallecido) ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a decir Luis Miguel? ¡Qué va a decir el mundo de que llevo en mi vientre un bebé de él! Porque además él ya era una figura muy importante en esos momentos, y yo una joven normal con una vida de adolescente. ¿Qué iba a ser de mí?"”, declaró sobre aquel momento pasado.

En esa misma entrevista, Salas confesó cuál fue la reacción de Luis Miguel al comunicarle que sería papá. "Para él fue un cubetazo de agua fría. '¡Cómo es posible!', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos, no lo sé; un silencio muy profundo, y luego un 'Uff'. Temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami", dijo.

Hoy con 29 años, Michelle -triunfa en las redes con más de 720 mil seguidores, se define como "todóloga". "La palabra influencer puede implicar que hagas televisión, que tengas un blog, un canal de YouTube… Nunca me he cerrado a nada, porque me gusta aprender", reflexiona la joven".

Estudió diseño de moda en Los Ángeles, y fue musa elegida de Dolce & Gabbana para desfilar en la pasarela mexicana. Además, firmas como Chanel y Dior se la pelean como imagen de sus lanzamientos.

De su padre confiesa haber heredado la disciplina, por lo menos ese fue el consejo que le brindó el Rey. "Si tienes disciplina, no importa qué eres o a qué te dedicas. La clave del éxito reside en el timing, el momento, y en forjarte tu propio método", resaltó a la revista.

Sin dotes musicales manifestados – por lo menos públicamente- Michelle es fanática de los hits de LuisMi. – cual es su tema preferido…La Incondicional. ¡Ah!, y Suave". ¿Cómo es El Sol cuando se apagan los focos?, le preguntó la periodista. "Muy humano. Risueño, cálido. Al contrario de lo que parece", definió su primogénita.