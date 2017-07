El saxofonista Ravi Coltrane se presenta en Rosario

Y de 1998 a la fecha, publicó seis albums con su nombre. Su sexta y última placa es Spirit Fiction (2012) que se editó por el sello Blue Note. En tanto que su más reciente colaboración fue para In Movement (2016), con Jack DeJohnette y Matthew Garrison.

Ravi Coltrane –saxofonista, director de orquesta y compositor– tenía casi dos años cuando murió su padre, John Coltrane. Y si bien no tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con el legendario saxofonista, sí lo hizo con sus colaboradores; muchos de ellos, grandes exponentes del jazz del último siglo.

