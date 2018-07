En vivo: tras las críticas a Lizy, De Brito "retó" a Flor de la V

Flor de la V criticó a Lizy Tagliani por hacer humor con su condición de mujer trans. "Me encanta Lizy, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino", sostuvo la panelista de Los Ángeles de la Mañana en declaraciones a la revista Gente.

"Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo", abundó.

Tagliani tomó el guante y contestó:"Yo soy una travesti que ama ser travesti. Me gusta ser travesti, reírme de mis bigotes, de mi pata… No me puede acusar ni decirme lo que tengo que hacer porque eso no está bueno".

En medio de esta polémica, y mientras se emitía Los Ángeles de la mañana, Ángel De Brito retó en vivo a Flor de la V por un comentario en la misma línea de los que había criticad en Lizy.

Todo comenzó de manera casual, cuando el conductor decía una publicidad. Y buscó complicidad en la panelista, preguntándole si ella tenía gripe.

"Tengo la voz… parezco (Coco) Basile. Mañana directamente soy Mostaza Merlo", aseguró la capocómica en tono de chiste, refiriéndose a su voz ronca.

"No construye ese humor", le dijo De Brito. "No construye… Por eso, mal", cerró.