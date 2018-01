Entrevista a Carlos Rottemberg: entre el optimismo y la “deuda”

El productor Carlos Rottemberg dialogó el último jueves con La primera de la tarde, por Radio 2. En diálogo con los periodistas Alejandro Simonetto y Javier Trifiró, el empresario teatral habló de la presente temporada en Mar del Plata, de la conveniencia en la gratuidad de ciertos espectáculos en ciudades de veraneo y de la Argentina.

Rottemberg, que cumplió 40 temporadas en la producción de espectáculos en La Feliz, se mostró optimista en torno a la presente temporada teatral en mar del Plata y explicó esa mirada favorable en la marca registrada el último año.

“Con ese piso muy malo, llegamos este verano donde ya no hay dudas de que es una temporada que va a dar en marzo, cuando se sume y en nuestro rubro, muchos más espectadores”, sostuvo.

Con mayor cantidad de salas y títulos de mayor convocatoria, Rottemberg apostó a revertir la tendencia a la baja que comenzó en 1987 y habría llegado a tocar fondo en el período 2015/2016.

En relación a los espectáculos gratuitos y la disputa de público que estos ofrecerían a las carteleras de las salas, el entrevistado se desmarcó del lugar de las críticas: “Yo también fui turista en Mar del Plata de una clase media baja. Yo también fui uno de los que se paraba en la puerta de los teatros, cuando tenía 7 u 8 años, con mis padres a ver salir a los artistas”.

Sin embargo, su “apoyo” no lo evade de discutir “los contenidos”. “No comulgo con los empresarios que ven como competencia desleal a los espectáculos gratuitos. Si creo que tiene que hacerse para darle cabida desde el Estado a eso que el privado no le va a dar lugar”, afirmó.

Al ser consultado sobre el presente de la Argentina, Rottemberg explicó que la actividad del teatro comercial ofrece un “termómetro” que le permite entender cómo está la clase media, que es "la que compra las entradas".

“Lo que me gustaría saber, yo tengo un hijo de un año y medio, si alguien me lo pudiera decir es, en estos 18 meses que está cumpliendo ahora, cuánto está debiendo. Y esa respuesta todavía no la conseguí”, respondió.

