¿Es la mejor serie española?: el éxito de La casa de papel

Si bien La casa de papel terminó en España hace casi tres meses, la ficción producida por Atresmedia y Vancouver Media traspasó las fronteras y se convirtió en un auténtico éxito a escala planetaria.

Su argumento –un grupo de ladrones que, por medio de "El Profesor" planean un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre– y su elenco capturaron a parte de la audiencia española en sus capítulos.

Pero, una vez que estuvo disponible en Netflix, la serie alcanzó otro estatus.



Vale aclarar que en España La Casa de papel no consiguió un apoyo masivo de la audiencia (su final tuvo un discreto dato de 12,1 por ciento de cuota de pantalla, 1,8 millones de espectadores), según el diario ABC.

Pero las preferencias aumentaron a partir de la difusión en la plataforma de streaming. El portal audiovisual IMDb la sitúa en el puesto número 22 entre las "series más populares" del momento en todo el mundo, por delante de The end of the f***ing world, Big Bang Theory o The Crown.

Además, ese mismo sitio web y según las valoraciones de sus usuarios, la ubica como la "mejor serie española de la historia" y como la 95º mejor de todos los tiempos, por delante de títulos tan exitosos como Mad Men, Vikingos, Shameless, Big Little Lies, Mindhunter, The Newsroom o The Handmaid’s Tale.

"La Casa de Papel" is making paper ��



It's the # 1 most binged show on our Binge Report! pic.twitter.com/pUdKD3mEqK — TV Time (@tvshowtime) 30 de enero de 2018

Para más datos, la serie está incluida entre las "tendencias" de Netflix y está en el top cinco de las más maratoneadas.

La casa de papel fue creada por Alex Pina a partir de una expuesta inspiración en la opera prima de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs.

En Perros de la calle, los asaltantes se hacían llamar en clave con colores (Señor Blanco, Señor Naranja), mientras que en La casa son ciudades: Berlín (Pedro Alonso), Tokio (Úrsula Corberó), Río (Miguel Herrán), Nairobi (Alba Flores) y Moscú (Paco Tous). Todos se esconden detrás de unas caretas de Salvador Dalí.

El mono rojo de #LaCasaDePapel, tendencia estos Carnavales. ¡Gracias a todos por tanto cariño y por compartir con nosotros vuestras mejores instantáneas! �� https://t.co/Vp97Ni5hbX pic.twitter.com/AIyGh8C9UT — La casa de papel (@LaCasaDePapelTV) 12 de febrero de 2018

El estreno en España contó con 15 capítulos distribuidos en dos temporadas: una de nueve y otra de seis. Netflix acortó los envíos originales de unos 70 minutos a 50 minutos.

Las dos preguntas que flotan a la fecha son: cuándo se emite la segunda temporada (según Netflix) y cómo conseguir la serie completa.

De momento, sólo está confirmada la disponibilidad de la serie en Brasil para el 6 de abril.