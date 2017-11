Este miércoles, último capítulo de El maestro

Este miércoles a las 22.45, llega a la pantalla de el Tres el capítulo final de El maestro, la miniserie que protagonizaron Julio Chávez e Inés Estévez

El personaje de Paulina (Inés Estévez) murió al final del capítulo pasado en un accidente automovilístico producto de su depresión que la llevó a manejar tras consumir alcohol y pastillas. Todo ocurre al no ser correspondida por su amor, su ex marido Prat (Chávez), donde ella queda en un estado de desconsuelo, aunque sabía que la relación con él nunca fue fácil.

El corazón de Prat, sin embargo, queda partido en dos. Su alumna.-amante, Luisa (Carla Quevedo) gana finalmente la beca de bailarina y proyecta su carrera internacional en Canadá. Ella no quiere dejar a su maestro, pero tanto él como ella saben que es una oportunidad única que ella no debe dejar pasar.

El excesivo y enfermizo amor con Paulina llevó a Prat a un estado de gran soledad. Ambos, bailarines y exitosos, no manejaron sus respectivos egos. Y conformaron a lo largo de las décadas una de las típicas parejas que se aman, pero que no pueden convivir. En toda la miniserie los dos no dejaron de buscarse por más que la relación iba siempre en un callejón sin salida.

Ahora Luisa que tiene que definir el futuro: o quedarse con Prat o partir a Canadá a cumplir el sueño por el que tanto luchó. Prat se queda sin su ex mujer, quien fue un motor para su vida aunque con una separación muy traumática, y sin su joven amor que nace por la pasión compartida por la danza más que por una atracción entre ellos.

Este miércoles a las 22.45, por el Tres.