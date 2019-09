Eva de Dominici decidió a hablar públicamente de su embarazo y mostrarse a muy poco de que nazca su primer hijo. En este marco, se refirió al momento en el que le ofrecieron la posibilidad de abortar.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, la actriz, que está cursando el octavo mes de embarazo, próximamente recibirá a su primer hijo junto a Eduardo Cruz, el hermano de la actriz Penélope Cruz.

“Siempre escuché un relato muy romántico respecto del embarazo. Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones. Exponiéndose a exámenes constantes, que no hacen más que tenerte alerta de que algo suceda. Renunciando a proyectos. Quedando al dominio de las propias hormonas… En definitiva, sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida y elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡Mamá!”, expresó Eva sobre su decisión de preservar este momento en la intimidad.

Luego, además, la actriz habló sobre cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada y cómo vivió ese momento, teniendo en cuenta que por las leyes que hay en California, las mujeres tienen acceso a abortar.

"Aquí en California, los médicos cumplen con un protocolo que garantiza el derecho de las mujeres. Ofrecen información y chances de pensar y decidir entre tener a tu bebé, cederlo en adopción o recurrir a un aborto en condiciones seguras", relató Eva de Dominici, desde su postura a además pública de luchar por la ley del aborto, seguro y gratuito en la Argentina.

"Yo seré mamá sintiendo el deseo de serlo, con todo lo que implica: exposición física, miedos, resignaciones y riesgos sin garantías de nada. Y eso me hizo empática con tantas mujeres... Me dejó pensando: '¡Qué cruel debe ser tener que vivir este proceso sin quererlo!'", expresó luego sobre su decisión.

Luego, finalizó: "Es por eso que voy a luchar para que en Argentina se legalice el aborto. No estoy haciendo juicios de valor ni poniéndome en contra de quien piensa lo contrario. Se trata de mi sentir".