Fan de Xuxa fue a recibirla a Ezeiza, se descompensó y murió

Hacía mucho que Xuxa no visitaba la Argentina, pese a que fue uno de los lugares donde más éxito cosechó con su programa infantil. Pero la “reina de los bajitos” supo tocar el corazón de muchos y este miércoles, cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza una multitud de fans la recibió. El recibimiento, sin embargo, terminó en tragedia cuando uno de sus fans se descompensó y murió.

Según publicó Infobae, Hernán Mondragón, falleció este jueves en Ezeiza. Había ido a recibir a su ídola e incluso así lo había anunciado en su cuenta de Twitter con lo que hoy resultó un negro presagio: “Voy a morir infartado!!! Mañana!!!”.

Consternada por la trágica noticia, la propia Xuxa lo despidió a través de su cuenta de Instagram con un sentido mensaje: "Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza … siempre que me veía era emoción pura … A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue … Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel … Mi corazón esta apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma".