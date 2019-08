La modelo y conductora Denise Dumas reveló una anécdota relacionada con las cucarachas que nada tiene de simpática. Invitada al ciclo Podemos hablar, Denise avanzó al llamado “Punto de encuentro” en respuesta a la premisa que convocaba a “quienes tienen fobia a algún insecto".

Entonces, Dumas dio un paso al frente y comenzó su relato.

"Venía de ver La Pasión de Cristo (la película de Mel Gibson) que en un momento aparece como un demonio entre la gente y le entra y sale un bicho de la boca. Me quedé dormida con esa imagen", inició Denise.

Y continuó: "Me duermo y me despierto con un ruido adentro de la cabeza, no sabía qué era. Empiezo a gritar y Germán (Barceló), mi primer marido, me preguntó qué pasaba".

Dumas aseguró que era tanta la molestia y el dolor que "llegó un momento que me quería dar la cabeza con la pared".

"Metí la cabeza abajo de una canilla de agua y ahí se calmaba. De golpe con el agua, sale una cucaracha caminando por mi cara. Cuando la vi me desmayé, vomité y después de eso quedé sorda un montón de tiempo ese oído", reveló la conductora.

"Ahora tengo menos miedo que antes, sobreviví", concluyó Denise entre risas.