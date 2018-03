Fito Páez: “Soy feminista de siempre”

Fito Páez aseguró que es “un feminista de siempre”. Lo hizo en el marco de una entrevista con la agencia AFP y como parte de los encuentros de prensa previstos por la gira presentación de su último disco, La ciudad liberada.

“Soy feminista de siempre. He salido vestido de mujer en un montón de videos, quiero decir, a mí me encanta que estén sucediendo movimientos como el #MeToo y Time’s Up porque, de alguna manera, se hace visible la lucha de las mujeres, que no es algo nuevo”, afirmó el músico.

El también cineasta de 55 años opinó que el escándalo que sacudió a Hollywood, con las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el magnate Harvey Weinstein, tuvo eco en algo que en América Latina ya venía sucedido con el movimiento Ni una menos, el colectivo que lucha contra la violencia y los femicidios que nació en Argentina en 2015.

“Me parece que es un momento de revolución en Occidente. Hace falta tener un movimiento en la calle, con barricadas, Parlamento, hay que viralizar textos, tener gente inteligente que pueda generar conciencia, pero con altura, porque son todos temas muy picantes”, dijo Fito al ser consultado sobre si un movimiento como Time’s Up es posible en América Latina.

“Los movimientos más radicales como los transexuales o las lesbianas están empezando a tener mucha visibilidad, eso es muy saludable para la sociedad, pero no hay que olvidarse de una cosa: esa lucha conlleva estéticas y eso nos involucra a los artistas”, abundó en otro momento de la charla que reproduc el portal Exitoina.

En el álbum está incluida la canción “Aleluya al Sol” en cuya letra se escuchas las frases “porque todos los hombres seamos mujeres al menos un segundo” y “porque muchos queremos hacer un mundo mejor”.